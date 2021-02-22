Мужчина ударил брата кочергой. Пострадавшего доставили в больницу

В квартире 39-летний мужчина ударил кочергой своего 47-летнего брата, который пострадал и был доставлен в больницу.

Полиция задержала 39-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

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