Мужчина ударил брата кочергой. Пострадавшего доставили в больницу

В пятницу, 19 февраля, полиция получила сообщение о происшествии в Пярну.
В квартире 39-летний мужчина ударил кочергой своего 47-летнего брата, который пострадал и был доставлен в больницу.
Полиция задержала 39-летнего мужчину в качестве подозреваемого.
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