Мужчина толкнул продавщицу, отказавшуюся его обслуживать из-за отсутствия маски

В результате случившегося женщина упала и получила травмы.

По данным Delfi, мужчину разозлило то, что продавщица сделала ему замечание относительно отсутствия маски и отказалась его обслуживать.

”По предварительной информации, мужчина действительно пришел в магазин без маски и конфликту предшествовало замечание по этому поводу, — подтвердила советник Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд. — Работница магазина при падении пострадала, и ей понадобилась медицинская помощь”.

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого, и после допроса прокурор ходатайствовал об его аресте на два месяца. Суд удовлетворил ходатайство.

Как пояснил прокурор Аарне Пруус, данные подозреваемым пояснения дают основания полагать, что на свободе он может продолжить вести себя неподобающим образом. Также, по оценке прокурора, для выяснения причин случившегося необходимо провести в отношении подозреваемого психиатрическую экспертизу.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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