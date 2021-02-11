Мужчина, стрелявший из стартового пистолета в Ласнамяэ, наказан четырьмя сутками ареста

В понедельник в 16.20 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на ул. Кивила мужчина размахивал похожим на пистолет предметом и сделал пару выстрелов в сугроб. На вызов сразу же выехало несколько патрулей и рядом с местом происшествия полицейские задержали 41-летнего пьяного мужчину со стартовым пистолетом. К счастью, людям он пистолетом не угрожал и никто не пострадал.

Суд назначил нарушителю в наказание четыре дня ареста и конфисковал пистолет, который будет уничтожен.

"Размахивать или стрелять из любого вида оружия или похожих на оружие предметов в общественных местах недопустимо. На такие вызовы полиция всегда реагирует в усиленном составе. Издалека прохожим и даже полицейским сложно определить, держит ли нарушитель огнестрельное оружие и насколько большую опасность он представляет для окружающих. Когда прохожий видит оружие или слышит выстрелы, это конечно же, вызывает страх. Таким поведением нарушитель рискует и собой, так как для быстрого устранения опасности полицейские могут быть вынуждены применить оружие", — прокомментировал патрульный полицейский Ида-Харьюского отделения полиции Олег Дмитриев.

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