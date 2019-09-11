11.09.2019, 17:50

Мужчина с психическими проблемами напал с заточкой на полицейского

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Vladimir Putin riigivisiidil Soomes 21.08.2019
Vladimir Putin riigivisiidil Soomes 21.08.2019Foto: Andres Putting

Во вторник, 10 сентября, в Тарту мужчина, которого пришли проверить полицейские и сотрудник горуправы, напал на одного из стражей порядка с самодельным колюще-режущим предметом, пишет rus.err.ee.

Живущий в квартире 59-летний мужчина при виде прибывших чиновников стал вести себя агрессивно и напал с самодельным холодным оружием на полицейского.

Страж порядка отбил атаку, задержал агрессивного мужчину и передал его в руки медиков. Работники скорой помощи увезли бузотера в закрытое лечебное учреждение.

Полицейский не пострадал, он продолжит нести службу.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: