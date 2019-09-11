Мужчина с психическими проблемами напал с заточкой на полицейского

Живущий в квартире 59-летний мужчина при виде прибывших чиновников стал вести себя агрессивно и напал с самодельным холодным оружием на полицейского.

Страж порядка отбил атаку, задержал агрессивного мужчину и передал его в руки медиков. Работники скорой помощи увезли бузотера в закрытое лечебное учреждение.

Полицейский не пострадал, он продолжит нести службу.