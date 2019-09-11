Мужчина с психическими проблемами напал с заточкой на полицейского

Во вторник, 10 сентября, в Тарту мужчина, которого пришли проверить полицейские и сотрудник горуправы, напал на одного из стражей порядка с самодельным колюще-режущим предметом, пишет rus.err.ee.
Живущий в квартире 59-летний мужчина при виде прибывших чиновников стал вести себя агрессивно и напал с самодельным холодным оружием на полицейского.
Страж порядка отбил атаку, задержал агрессивного мужчину и передал его в руки медиков. Работники скорой помощи увезли бузотера в закрытое лечебное учреждение.
Полицейский не пострадал, он продолжит нести службу.
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