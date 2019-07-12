Мужчина с бензопилой пугал в Тарту прохожих

Сегодня днем, в начале четвертого, в Тарту полиции сообщили, что у одного из домов по улице Сепа мужчина с бензопилой угрожает людям.
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сообщила Delfi, что на место по вызову прибыли несколько патрулей.
Завидев приближающихся стражей порядка, мужчина запрыгнул в городской автобус. Полиция остановила автобус и задержала нарушителя спокойствия.
К счастью, правоохранители успели сделать свою работу раньше, чем кто-то получил травму.
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