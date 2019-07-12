12.07.2019, 16:41

Мужчина с бензопилой пугал в Тарту прохожих

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rus.delfi.ee
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Мужчина с бензопилой пугал в Тарту прохожих
Taavi Arus

Сегодня днем, в начале четвертого, в Тарту полиции сообщили, что у одного из домов по улице Сепа мужчина с бензопилой угрожает людям.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сообщила Delfi, что на место по вызову прибыли несколько патрулей.

Завидев приближающихся стражей порядка, мужчина запрыгнул в городской автобус. Полиция остановила автобус и задержала нарушителя спокойствия.

К счастью, правоохранители успели сделать свою работу раньше, чем кто-то получил травму.

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