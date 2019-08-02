Мужчина пытался купить в социальных сетях копии эстонских паспортов для букмекерской конторы

Мужчина сообщил, что копии ему нужны для букмекерской конторы, утверждая, что ему обычно продавали эти копии в гостиницах. Но эти слова звучат явно неправдоподобно — интернет-констебль Яна Фролова поясняет, что в этом году было зарегистрировано 67 случаев незаконного использования чужого идентитета, но ни один из них не был связан с гостиницами.

Очевидно, мужчина хотел использовать копии для открытия счетов в букмекерских конторах, так как по закону при регистрации требуется представить копию ID-карты, паспорта или водительских прав. Таким образом конторы хотят удостовериться, что делающий ставки человек достиг 18-летнего возраста, чего требует Закон об азартных играх.

По словам Фроловой, по всему миру социальные сети и различные приложения для общения используются также и с мошенническими целями, в том числе для выуживания личных данных.

В каких-то сетях информировать администрацию о подозрительной деятельности проще, в других — контроль и защитные механизмы слабее, что привлекает злоумышленников.

”В социальных сетях и порталах по купле-продаже действительно могут распространяться объявления и призывы, которые не согласуются с законодательством. В этих случаях советуем сообщать о подобных объявлениях полиции: например, через интернет-констеблей или страничку местного отделения полиции в Facebook".