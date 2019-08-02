Мужчина пытался купить в социальных сетях копии эстонских паспортов для букмекерской конторы

Закон запрещает обнародование данных, которые стали известны в связи с исполнением должностных обязанностей, подобные правонарушения в Эстонии за год единичны.
Также запрещено использование идентитета другого лица, в том числе удостоверяющий личность документ. ”Если кто-то обладает информацией о таких действиях, или у кого-то есть подозрение, что его документ злонамеренно используется, нужно обязательно обратиться в полицию”, — призывает Фролова.
По словам интернет-констебля, есть примеры, когда мошенники обращаются к доверчивым людям или асоциалам и предлагают плату за использование удостоверяющего личность документа. ”С помощью этих документов оформляются кредиты или берется в лизинг дорогостоящая техника, а долги остаются висеть на людях, предоставивших свои документы”, — говорит страж порядка.
”Конечно, нельзя никому позволять использовать свои документы или данные, а предложение платы за это должно человека насторожить. Также нужно быть осторожным с выставлением фотографии найденного документа в социальных сетях”, — напоминает Фролова.
При потере документа нужно при первой возможности информировать об этом Департамент полиции и погранохраны, чтобы защититься от возможных неприятностей. Особо опасным является ситуация, когда в распоряжении злоумышленника оказывается ID-карта вместе с PIN-кодами или банковская карточка вместе с кодами. Также нельзя распространять фотографии своей кредитки, где можно увидеть трехзначный защитный код, который необходим для покупок в интернет-магазинах.
Законодательство предусматривает строгую ответственность за незаконное разглашение личных данных. За обнародование личных данных, ставших известными лицу в связи с исполнением им должностных обязанностей, полагается штраф в размере до 300 штрафных единиц. В случае юридического лица размер штрафа составляет 32 000 евро.
За использование чужого идентитета (взятие кредита или причинение другого ущерба, для сокрытия преступления, а также в случае нарушения охраняемых законом прав и интересов личности) закон предусматривает штраф или наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Астраханец едва не убил женщин ради 4 тысяч рублей
Кляйн: полуразрушенный мост отремонтируют в Томске
Моряки потушили огонь, но их убило другое
Сумма штрафа для выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки