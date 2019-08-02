02.08.2019, 12:40

Мужчина пытался купить в социальных сетях копии эстонских паспортов для букмекерской конторы

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Греэте Пальги
Греэте Пальги
EST 7
Мужчина пытался купить в социальных сетях копии эстонских паспортов для букмекерской конторы
Ilmar Saabas

В социальных сетях в конце июля стали появляться скриншоты переписки, где разговаривающий по-русски мужчина выражал желание купить копии эстонских паспортов, предлагая за каждую копию пять долларов.

Мужчина сообщил, что копии ему нужны для букмекерской конторы, утверждая, что ему обычно продавали эти копии в гостиницах. Но эти слова звучат явно неправдоподобно — интернет-констебль Яна Фролова поясняет, что в этом году было зарегистрировано 67 случаев незаконного использования чужого идентитета, но ни один из них не был связан с гостиницами.

Очевидно, мужчина хотел использовать копии для открытия счетов в букмекерских конторах, так как по закону при регистрации требуется представить копию ID-карты, паспорта или водительских прав. Таким образом конторы хотят удостовериться, что делающий ставки человек достиг 18-летнего возраста, чего требует Закон об азартных играх.

По словам Фроловой, по всему миру социальные сети и различные приложения для общения используются также и с мошенническими целями, в том числе для выуживания личных данных.

В каких-то сетях информировать администрацию о подозрительной деятельности проще, в других — контроль и защитные механизмы слабее, что привлекает злоумышленников.

”В социальных сетях и порталах по купле-продаже действительно могут распространяться объявления и призывы, которые не согласуются с законодательством. В этих случаях советуем сообщать о подобных объявлениях полиции: например, через интернет-констеблей или страничку местного отделения полиции в Facebook".

Закон запрещает обнародование данных, которые стали известны в связи с исполнением должностных обязанностей, подобные правонарушения в Эстонии за год единичны.

Также запрещено использование идентитета другого лица, в том числе удостоверяющий личность документ. ”Если кто-то обладает информацией о таких действиях, или у кого-то есть подозрение, что его документ злонамеренно используется, нужно обязательно обратиться в полицию”, — призывает Фролова.

По словам интернет-констебля, есть примеры, когда мошенники обращаются к доверчивым людям или асоциалам и предлагают плату за использование удостоверяющего личность документа. ”С помощью этих документов оформляются кредиты или берется в лизинг дорогостоящая техника, а долги остаются висеть на людях, предоставивших свои документы”, — говорит страж порядка.

”Конечно, нельзя никому позволять использовать свои документы или данные, а предложение платы за это должно человека насторожить. Также нужно быть осторожным с выставлением фотографии найденного документа в социальных сетях”, — напоминает Фролова.

При потере документа нужно при первой возможности информировать об этом Департамент полиции и погранохраны, чтобы защититься от возможных неприятностей. Особо опасным является ситуация, когда в распоряжении злоумышленника оказывается ID-карта вместе с PIN-кодами или банковская карточка вместе с кодами. Также нельзя распространять фотографии своей кредитки, где можно увидеть трехзначный защитный код, который необходим для покупок в интернет-магазинах.

Законодательство предусматривает строгую ответственность за незаконное разглашение личных данных. За обнародование личных данных, ставших известными лицу в связи с исполнением им должностных обязанностей, полагается штраф в размере до 300 штрафных единиц. В случае юридического лица размер штрафа составляет 32 000 евро.

За использование чужого идентитета (взятие кредита или причинение другого ущерба, для сокрытия преступления, а также в случае нарушения охраняемых законом прав и интересов личности) закон предусматривает штраф или наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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