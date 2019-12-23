23.12.2019, 15:17
Мужчина пришел на посадку в Таллиннском аэропорту с патроном в кармане
20 декабря в Таллиннском аэропорту в ходе прохождения предпосадочного контроля безопасности у одного из пассажиров был найден патрон.
20 декабря в Таллиннском аэропорту в ходе прохождения предпосадочного контроля безопасности у одного из пассажиров был найден патрон.
Боеприпас сотрудники службы безопасности аэропорта обнаружили в ходе предполетного досмотра в кармане куртки гражданина Эстонии 1970 года рождения.
Мужчина разрешение на оружие не имел, ему пришлось дать объяснение. Патрон был изъят для уничтожения, а нарушителя отправили для производства по административному правонарушению на пограничный пункт.
Еще одним наказанием для мужчины стало то, что на свой самолет в результате разбирательства он сесть не успел.
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