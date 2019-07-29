Мужчина позвонил в полицию и сказал, что возле Балтийского рынка идет стрельба. Теперь ему грозит штраф до 1200 евро

На все случаи связанные с оружием полиция всегда реагирует оперативно. На место приехало 4 полицейских патруля и скорая помощь.

На указанном месте был обнаружен 48-летний мужчина под алкогольным опьянением без огнестрельных ранений. Также о выстрелах не слышали люди, которые были рядом.

Полиция арестовала 48-летнего мужчину по подозрению в нарушении параграфа 278 Уголовного кодекса, который касается неправильного вызова спецслужб. За это могут назначить штраф до 30 штрафных единиц (1200 евро) либо арест.