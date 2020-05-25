25.05.2020, 13:17

Мужчина попытался незаконно въехать в Эстонию, после чего совершил в Таллиннском аэропорту кражу

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Мужчина попытался незаконно въехать в Эстонию, после чего совершил в Таллиннском аэропорту кражу
Foto: Ilmar Saabas

В пятницу в Таллиннском аэропорту пытавшийся нелегально проникнуть в страну мужчина еще и совершил кражу.

22 мая в Таллиннский аэропорт из Норвегии прибыл мужчина 1981 года рождения. Поскольку цель его прибытия была неясна, ему запретили въезд в Эстонию. В ожидании рейса, на котором он должен был отправиться обратно, мужчина совершил в аэропорту кражу.

Прибывшая на место полиция доставила нарушителя в отделение, где возбудила дело. В отношении гостя из Норвегии было составлено предписание о запрете на въезд в Эстонию сроком на три года.

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