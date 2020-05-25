25.05.2020, 13:17
Мужчина попытался незаконно въехать в Эстонию, после чего совершил в Таллиннском аэропорту кражу(1)
В пятницу в Таллиннском аэропорту пытавшийся нелегально проникнуть в страну мужчина еще и совершил кражу.
В пятницу в Таллиннском аэропорту пытавшийся нелегально проникнуть в страну мужчина еще и совершил кражу.
22 мая в Таллиннский аэропорт из Норвегии прибыл мужчина 1981 года рождения. Поскольку цель его прибытия была неясна, ему запретили въезд в Эстонию. В ожидании рейса, на котором он должен был отправиться обратно, мужчина совершил в аэропорту кражу.
Прибывшая на место полиция доставила нарушителя в отделение, где возбудила дело. В отношении гостя из Норвегии было составлено предписание о запрете на въезд в Эстонию сроком на три года.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Беременная 13-летняя школьница заявила о страшном
Куда привел "особый путь" Швеции без карантина
Избавляемся от неприятного запаха в автомобиле после зимы
Как родилась и развивалась идея чипирования населения