Мужчина попытался незаконно въехать в Эстонию, после чего совершил в Таллиннском аэропорту кражу

22 мая в Таллиннский аэропорт из Норвегии прибыл мужчина 1981 года рождения. Поскольку цель его прибытия была неясна, ему запретили въезд в Эстонию. В ожидании рейса, на котором он должен был отправиться обратно, мужчина совершил в аэропорту кражу.

Прибывшая на место полиция доставила нарушителя в отделение, где возбудила дело. В отношении гостя из Норвегии было составлено предписание о запрете на въезд в Эстонию сроком на три года.