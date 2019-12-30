Мужчина попытался нелегально провезти в Эстонию сигареты, но ему выписали штраф, аннулировали визу и выслали в Россию

27 декабря на погранпункте Нарва-1 задержали гражданина РФ 1966 года рождения. При проверке документов выяснилось, что мужчина в течение 12 дней находился в зоне Шенгена (в Эстонии), не имея на то оснований. Нарушителю выписали штраф, и он отправился в Россию.

28 декабря на Нарвский железнодорожный погранпункт прибыли четыре гражданина Конго: мужчина, женщина и двое детей. При проверке выяснилось, что документы женщин и детей поддельные. В отношении нарушителей был оформлен запрет на въезд в Эстонию, и семья отправилась обратно в Россию.

28 декабря на погранпункт Нарва-1 прибыл гражданин РФ 1993 года рождения на зарегистрированном в Белоруссии легковом автомобиле BMW. Мужчина предоставил пограничникам поддельный полис дорожного страхования. Мужчина согласился со штрафом и был отправлен в Россию.

28 декабря на погранпункт Нарва-1 прибыл гражданин РФ 1962 года рождения на автомобиле Opel. В ходе дополнительной проверки в машине обнаружили 45 120 нелегальных сигарет. Мужчине назначили штраф, аннулировали визу и выслали обратно в Россию. Нелегальный товар изъяли.

29 декабря на погранпункт Нарва-1 прибыл гражданин Турции 1997 года рождения с недействительной визой. Мужчине запретили въезд в Эстонию и оправили обратно в Россию.