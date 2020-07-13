Мужчина попросил покупателя в очереди соблюдать дистанцию. И едва не стал жертвой поножовщины

Со слов покупателя, инцидент возник в 19 часов в очереди в продуктовом магазине, который находится на перекрестке улиц Аардла и Выру.

"Он толкался и кашлял", - пояснил ставший жертвой угроз Антс (имя изменено). Почувствовавший себя некомфортно Анст попросил мужчину соблюдать 2-метровую дистанцию, чтобы никого не заразить. Но нетрезвый собеседник стал ругаться. "Крикнул, мол жди за дверью, я приду", - описал случившееся Антс.

Пенсионер Антс использует для перемещения электросамокат (на фото). Он ему очень пригодился. По выходу из магазина он встретил проблемного 58-летнего мужчину, который вытащил нож и пообещал проткнуть Антсу почки. "К счастью, у меня был самокат, которым я смог защититься. Заслонился!"

Испуганный Антс стал кричать, что вызовет полицию. Так как вокруг собрались люди, угрожавший прыгнул на свой велосипед и уехал.

Антс решил не оставлять случившееся просто так и решил проследить за обидчиком. Параллельно звонил в полицию и сообщал местонахождение мужчины. Поначалу последний даже не замечал, что Антс на самокате за ним следит, но а когда заметил, то вновь вытащил из кармана нож.

К тому времени подоспела полиция. Стражи порядка увезли 58-летнего мужчину в арестный дом, а Антс отправился в отделение давать показания.

Мужчина с ножом находится на свободе

Пресс-секретарь Лыунаской прокуратуры Мария Гоняк сообщила, что стражи порядка возбудили дело и выясняют обстоятельства случившегося.

"Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за угрозу. Мужчина был задержан на месте в качестве подозреваемого и к настоящему моменту, после совершения первичных процессуальных действий, отпущен на свободу", - сказала Гоняк.