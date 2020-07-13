13.07.2020, 22:00

Мужчина попросил покупателя в очереди соблюдать дистанцию. И едва не стал жертвой поножовщины

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Александер Пихлак
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Мужчина попросил покупателя в очереди соблюдать дистанцию. И едва не стал жертвой поножовщины
Foto: Частный архив

В минувший четверг в Тарту полиция получила вызов на улицу Тяхе, где асоциального вида мужчина угрожал ножом одному посетителю магазина. Насколько известно Delfi, яблоком раздора между двумя мужчинами стало различное понимание необходимости соблюдать дистанцию.

Со слов покупателя, инцидент возник в 19 часов в очереди в продуктовом магазине, который находится на перекрестке улиц Аардла и Выру.

"Он толкался и кашлял", - пояснил ставший жертвой угроз Антс (имя изменено). Почувствовавший себя некомфортно Анст попросил мужчину соблюдать 2-метровую дистанцию, чтобы никого не заразить. Но нетрезвый собеседник стал ругаться. "Крикнул, мол жди за дверью, я приду", - описал случившееся Антс.

Пенсионер Антс использует для перемещения электросамокат (на фото). Он ему очень пригодился. По выходу из магазина он встретил проблемного 58-летнего мужчину, который вытащил нож и пообещал проткнуть Антсу почки. "К счастью, у меня был самокат, которым я смог защититься. Заслонился!"

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Испуганный Антс стал кричать, что вызовет полицию. Так как вокруг собрались люди, угрожавший прыгнул на свой велосипед и уехал.

Антс решил не оставлять случившееся просто так и решил проследить за обидчиком. Параллельно звонил в полицию и сообщал местонахождение мужчины. Поначалу последний даже не замечал, что Антс на самокате за ним следит, но а когда заметил, то вновь вытащил из кармана нож.

К тому времени подоспела полиция. Стражи порядка увезли 58-летнего мужчину в арестный дом, а Антс отправился в отделение давать показания.

Мужчина с ножом находится на свободе

Пресс-секретарь Лыунаской прокуратуры Мария Гоняк сообщила, что стражи порядка возбудили дело и выясняют обстоятельства случившегося.

"Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за угрозу. Мужчина был задержан на месте в качестве подозреваемого и к настоящему моменту, после совершения первичных процессуальных действий, отпущен на свободу", - сказала Гоняк.

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