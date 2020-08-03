Мужчина палил из стартового пистолета в столичном Хааберсти

Как сообщили полиции, было сделано несколько выстрелов. Стражи порядка установили, что нарушителем общественного порядка является 37-летний мужчина, у которого имелся с собой стартовый пистолет.

Мужчина был задержан и отправлен в арестный дом. Обстоятельства произошедшего выясняются.