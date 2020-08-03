03.08.2020, 19:35

Мужчина палил из стартового пистолета в столичном Хааберсти


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Tulistamine
Tulistamine, pilt on illustratiivneFoto: Eero Vabamägi

В субботу полиции сообщили, что в столичном районе Хааберсти на Ярвеотса кто-то стреляет из оружия, передает Пыхьяская префектура.

Как сообщили полиции, было сделано несколько выстрелов. Стражи порядка установили, что нарушителем общественного порядка является 37-летний мужчина, у которого имелся с собой стартовый пистолет.

Мужчина был задержан и отправлен в арестный дом. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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