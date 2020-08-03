03.08.2020, 19:35
Мужчина палил из стартового пистолета в столичном Хааберсти
В субботу полиции сообщили, что в столичном районе Хааберсти на Ярвеотса кто-то стреляет из оружия, передает Пыхьяская префектура.
В субботу полиции сообщили, что в столичном районе Хааберсти на Ярвеотса кто-то стреляет из оружия, передает Пыхьяская префектура.
Как сообщили полиции, было сделано несколько выстрелов. Стражи порядка установили, что нарушителем общественного порядка является 37-летний мужчина, у которого имелся с собой стартовый пистолет.
Мужчина был задержан и отправлен в арестный дом. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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