Мужчина отправился покататься на каяке, но перевернулся и провел час в холодной воде

По данным Спасательного департамента, до того, как вызвать подмогу, мужчина без гидрокостюма около часа находился в холодной воде, температура которой составляла 19 градусов.

Спасатели отправились на помощь сразу же после поступления вызова. Также на своем катере искать попавшего в беду человека отправились местные добровольцы. Спасатели и добровольцы решили рассредоточить силы, чтобы охватить максимально возможную территорию.

Один из добровольцев позвонил мужчине и спросил, что тот видит вокруг себя. Он ответил, что видит белый дом, и, поскольку добровольцы хорошо знали местность, они сразу же поняли, где надо искать.

Пострадавший был доставлен на остров, где ему оказали первую помощь и отправили в Виртсу. Транспортное средство доставили туда же.

По словам самого спасенного, ему очень повезло, что у него был при себе мобильный телефон в водонепроницаемом мешке. Также у него был спасательный жилет, без которого все могло бы закончиться куда трагичнее. Добровольцы говорят, что оправляясь на водоем при таком сильном ветре и на таком маленьком транспортном средстве, разумно сообщить об этом центру морского мониторинга.