Мужчина не потушил свечу и заснул, что привело к пожару

В ночь на воскресенье, 13 декабря, в 02:15 в центр управления охранного предприятия G4S поступил сигнал пожарной тревоги, свидетельствовавший о возгорании в тартуском хостеле. Проверить ситуацию был отправлен патруль G4S, сообщает охранное предприятие. Прибывший на место происшествия охранник посмотрел на пульте автоматической пожарной сигнализации, откуда именно идет сигнал тревоги. Один из жильцов помог ему быстро найти нужную комнату.

В коридоре чувствовался запах горелой пластмассы. Сотрудник G4S громко постучал в дверь комнаты, и в конце концов ее открыл мужчин. В комнате чувствовался запах сигаретного дыма и горелой пластмассы. У открывшего дверь мужчины имелись признаки алкогольного опьянения.

Охранник проверил комнату. Выяснилось, что мужчина заснул, но перед этим забыл потушить свечу. Она сгорела до конца, из-за чего расплавился пластиковый подсвечник. По словам охранника, на столе вблизи свечи находились вещи, которые могли загореться, и только лишь по счастливой случайности не начался серьезный пожар.

Помощь скорой и спасателей не потребовалась.