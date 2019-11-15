15.11.2019, 16:30

Мужчина кликнул на ссылку в фейковом письме от SEB и лишился 5000 евро

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Мужчина кликнул на ссылку в фейковом письме от SEB и лишился 5000 евро
Foto: Oliver Tsupsman

На прошлой неделе мошенники стали рассылать от имени банка SEB письма, в которых сообщали о каком-то возвратном платеже и перенаправляли на поддельную страницу банка. К сожалению, как минимум один человек попался на уловку и потерял почти 5000 евро.

По сообщению Лыунаской префектуры, 14 ноября им поступило заявление от жителя Тарту, который в результате кибермошенничества лишился 4777 евро.

Мужчине пришло письмо якобы от банка SEB, в котором сообщалось о возвратном платеже. К письму прилагалась ссылка. Мужчина кликнул на нее и ввел свой ПИН-код, после чего обнаружил, что совершил таким образом перевод в размере 4777 евро на неизвестный ему счет за границей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следствие выяснит, кто за этим стоит и возможно ли вернуть деньги.

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