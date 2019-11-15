Мужчина кликнул на ссылку в фейковом письме от SEB и лишился 5000 евро

По сообщению Лыунаской префектуры, 14 ноября им поступило заявление от жителя Тарту, который в результате кибермошенничества лишился 4777 евро.

Мужчине пришло письмо якобы от банка SEB, в котором сообщалось о возвратном платеже. К письму прилагалась ссылка. Мужчина кликнул на нее и ввел свой ПИН-код, после чего обнаружил, что совершил таким образом перевод в размере 4777 евро на неизвестный ему счет за границей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следствие выяснит, кто за этим стоит и возможно ли вернуть деньги.