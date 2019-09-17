17.09.2019, 09:37

Мужчина из Пярнумаа позвонил в Центр тревоги: я еду в автобусе и в моей сумке бомба

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rus.delfi.ee
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Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Foto on illustreeriv.Foto: Madis Veltman

Сегодня в 8:18 в Центр тревоги позвонил мужчина, который сообщил, что в его сумке находится бомба и он сейчас едет в автобусе.

"Мы установили, что это 66-летний мужчина, который ехал на автобусе из Вяндра в Пярну. Мы остановили автобус на шоссе Раквере Сымера", - рассказал оперативный дежурный Пярнуского отделения полиции Рейн Йыгева. - На данный момент мужчина, который сообщил о бомбе, задержан".

Сумку из автобуса изъяли. На месте происшествия работают саперы, движением в целях безопасности перекрыто. Детали происшествия устанавливаются.

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