Мужчина из Пярнумаа позвонил в Центр тревоги: я еду в автобусе и в моей сумке бомба

"Мы установили, что это 66-летний мужчина, который ехал на автобусе из Вяндра в Пярну. Мы остановили автобус на шоссе Раквере Сымера", - рассказал оперативный дежурный Пярнуского отделения полиции Рейн Йыгева. - На данный момент мужчина, который сообщил о бомбе, задержан".

Сумку из автобуса изъяли. На месте происшествия работают саперы, движением в целях безопасности перекрыто. Детали происшествия устанавливаются.