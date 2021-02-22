22.02.2021, 20:44

Мужчина, грозивший взорвать автобусный терминал в Viru Keskus, получил неделю ареста


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Kaubamaja ja Viru keskus
Kaubamaja ja Viru keskusFoto: Rauno Volmar

Вечером 17 февраля мужчина позвонил в Центр тревоги по номеру 112 и сообщил, что положил бомбу под скамейку в автобусном терминале столичного Viru Keskus и вот-вот она взорвется. Бомбу не нашли, а телефонный хулиган получил семь суток ареста.

В сторону торгового центра выдвинулись полицейские, скорая и группа саперов, передает rus.err со ссылкой на Пыхьяскую префектуру.

Бомбу, к счастью, не обнаружили, однако установили местонахождение звонившего. Мужчину задержали.

Было заведено дело о проступке по статье о сделанном сознательно ложном вызове, и 19 февраля суд назначил телефонному хулигану семь суток ареста.

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