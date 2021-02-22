22.02.2021, 20:44
Мужчина, грозивший взорвать автобусный терминал в Viru Keskus, получил неделю ареста
Вечером 17 февраля мужчина позвонил в Центр тревоги по номеру 112 и сообщил, что положил бомбу под скамейку в автобусном терминале столичного Viru Keskus и вот-вот она взорвется. Бомбу не нашли, а телефонный хулиган получил семь суток ареста.
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