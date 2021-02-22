Мужчина, грозивший взорвать автобусный терминал в Viru Keskus, получил неделю ареста

В сторону торгового центра выдвинулись полицейские, скорая и группа саперов, передает rus.err со ссылкой на Пыхьяскую префектуру.

Бомбу, к счастью, не обнаружили, однако установили местонахождение звонившего. Мужчину задержали.

Было заведено дело о проступке по статье о сделанном сознательно ложном вызове, и 19 февраля суд назначил телефонному хулигану семь суток ареста.