МуПо: за последние два месяца в Таллинне зарегистрировано с десяток нападений собак. Это необыкновенно много

В Хааберсти за последние пару месяцев произошло уже три нападения собак, расследование одного из них — собака без поводка напала на велосипедиста на тропе здоровья — до сих пор не закончено, потому что хозяин собаки, несмотря на отправленные приглашения и обещания, не явился на место. В Пыхья-Таллинне также произошло несколько нападений собак, одно из которых закончилось для шестилетнего мальчика неделей в больнице. В этом случае речь тоже шла о бойцовой собаке. Худшего не произошло благодаря тому, что отец мальчика оказался во дворе и смог спасти ребенка из пасти собаки.