МуПо: в Таллинне участились нападения собак

Главный инспектор МуПо Шахрияр Абдуллаев сказал в программе ETV+ "Кофе+", что нападения собак зачастую происходят из-за того, что хозяева во время прогулки с питомцем отвлекаются на гаджеты или отпускают маленьких собак бегать без поводка, так как считают, что они никого не укусят. "Поводок нужен даже для маленьких собак. В законе написано, что собака на улице в общественном месте должна быть на поводке. И это правило действует для всех, не зависимо от размеров", — подчеркнул Абдуллаев, добавив, что про намордник в законе ничего не написано, но в общественном транспорте его наличие обязательно.

Если прохожий видит, что собака гуляет без поводка, то он может сообщить в МуПо. "Однако установить владельца такой собаки бывает довольно сложно. Если удается, то на первый раз мы ограничиваемся устной беседой", — сказал сотрудник МуПо.

Для того, чтобы наказать человека, пострадавшей стороне должен быть причинен либо физический, либо материальный ущерб. "В противном случае наказать мы не можем", — отметил Абдуллаев.

Дежурный телефон Муниципальной полиции — 14410.