Может вести себя непредсказуемо. Полиция просит помощи в поиске 16-летнего подростка

Молодой человек отсутствует в школе уже две недели. Предположительно, он может находиться в Ляэне- или Ида-Вирумаа.

Приметы подростка: рост 180 см, худощавого телосложения, темные волосы. Одет, вероятно, в темную рубашку и черные шорты. Без необходимых ему медицинских препаратов Кристен-Энрико может вести себя непредсказуемо.

Если у вас есть информация об изображенном на фотографии молодом человеке, позвоните по телефону 112.