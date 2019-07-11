11.07.2019, 12:10
Может вести себя непредсказуемо. Полиция просит помощи в поиске 16-летнего подростка(1)
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летнего Кристена-Энрико, который самовольно ушел из спецшколы Каагвере и не вернулся.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летнего Кристена-Энрико, который самовольно ушел из спецшколы Каагвере и не вернулся.
Молодой человек отсутствует в школе уже две недели. Предположительно, он может находиться в Ляэне- или Ида-Вирумаа.
Приметы подростка: рост 180 см, худощавого телосложения, темные волосы. Одет, вероятно, в темную рубашку и черные шорты. Без необходимых ему медицинских препаратов Кристен-Энрико может вести себя непредсказуемо.
Если у вас есть информация об изображенном на фотографии молодом человеке, позвоните по телефону 112.
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