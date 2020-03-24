Может попасть в беду: полиция просит помощи в поисках пожилой женщины

Полиции сообщили сегодня вечером, что днем 24 марта ушла из дому по уходу Тамара, которая может без посторонней помощи попасть в беду.

Полиция начала сразу же поиски пожилой женщины, патрулями были проверена окрестность дома по уходу, в поисках задействована служебная собака, но пока поиски не принесли успеха. Поиски сейчас продолжаются.

Тамара маленького роста, на ней было черное пальто, черные сапоги, белая шапка и тeмные очки.

Всех, кто видел соответствующую описанию женщину в этом районе, полиция просит сразу же позвонить на номер 112.