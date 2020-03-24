Может попасть в беду: полиция просит помощи в поисках пожилой женщины
Полиция просит помощи в поисках 90-летней Тамары, которая ушла из дому по уходу в деревне Ааспере в волости Хальяла.
Полиция просит помощи в поисках 90-летней Тамары, которая ушла из дому по уходу в деревне Ааспере в волости Хальяла.
Полиции сообщили сегодня вечером, что днем 24 марта ушла из дому по уходу Тамара, которая может без посторонней помощи попасть в беду.
Полиция начала сразу же поиски пожилой женщины, патрулями были проверена окрестность дома по уходу, в поисках задействована служебная собака, но пока поиски не принесли успеха. Поиски сейчас продолжаются.
Тамара маленького роста, на ней было черное пальто, черные сапоги, белая шапка и тeмные очки.
Всех, кто видел соответствующую описанию женщину в этом районе, полиция просит сразу же позвонить на номер 112.
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