Может быть опасен! В Финляндии разыскивают подозреваемого в преступлении жителя Эстонии

Приметы: рост 178 см, темные волосы, вес около 100 кг.

Добродетелев передвигается как между районом Хельсинки и Юго-Западной Финляндией, так и между Хельсинки и Куусамо.

Добротелелев подозревается в тяжком наркопреступлении. По последним данным финской полиции, мужчина может быть опасен.

Информацию полиция ждет по адресу электронной почты vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi или по финскому телефонному номеру 0504562105.