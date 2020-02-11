11.02.2020, 09:30

Может быть опасен! В Финляндии разыскивают подозреваемого в преступлении жителя Эстонии

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Может быть опасен! В Финляндии разыскивают подозреваемого в преступлении жителя Эстонии
Сергей ДобродетелевПолиция Финляндии

Полиция Юго-Западного округа Финляндии просит помощи в поиске 45-летнего Сергея Добродетелева. Мужчина может также использовать имя Сергей Похлебаев. В Эстонии мужчина с 2014 года уклоняется от исполнения решения суда.

Приметы: рост 178 см, темные волосы, вес около 100 кг.

Добродетелев передвигается как между районом Хельсинки и Юго-Западной Финляндией, так и между Хельсинки и Куусамо.

Добротелелев подозревается в тяжком наркопреступлении. По последним данным финской полиции, мужчина может быть опасен.

Информацию полиция ждет по адресу электронной почты vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi или по финскому телефонному номеру 0504562105.

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