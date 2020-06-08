Мотоциклист помог потерявшемуся в центре города двухлетнему мальчику

Вчера во второй половине дня мужчина ездил на мотоцикле по городу Тырва и заметил на центральной площади ребенка. Ребенок был без обуви и взрослых рядом не наблюдалось.

Мужчина взял мальчика и отвел его в полицейский участок, расположенный тут же в нескольких метрах. В это самое время в центр тревоги поступило сообщение о том, что со двора одного из соседних домов ушел мальчик.

”Низкий поклон и благодарность мужчине за то, что он заметил нуждающегося в помощи ребенка и помог ему”, — сказано в публичном обращении Лыунаской префектуры.