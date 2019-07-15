15.07.2019, 07:13

Мотоциклист на прямом участке дороги съехал в кювет и оказался в больнице


rus.delfi.ee
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Motohooaja avamine
Фото носит иллюстративный характерFoto: Ago Tammik

В Вильяндимаа мотоциклист на прямом участке дороги съехал в кювет.

Авария произошла в воскресенье в 15:25 на 90 км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме, где 42-летний мужчина на прямом участке дороге не справился с управлением своего мотоцикла Honda VTX 1800R и съехал с дорогу.

Водителя доставили в больницу.

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