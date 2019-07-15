Мотоциклист на прямом участке дороги съехал в кювет и оказался в больнице

Авария произошла в воскресенье в 15:25 на 90 км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме, где 42-летний мужчина на прямом участке дороге не справился с управлением своего мотоцикла Honda VTX 1800R и съехал с дорогу.

Водителя доставили в больницу.