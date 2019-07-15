15.07.2019, 07:13
Мотоциклист на прямом участке дороги съехал в кювет и оказался в больнице
В Вильяндимаа мотоциклист на прямом участке дороги съехал в кювет.
В Вильяндимаа мотоциклист на прямом участке дороги съехал в кювет.
Авария произошла в воскресенье в 15:25 на 90 км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме, где 42-летний мужчина на прямом участке дороге не справился с управлением своего мотоцикла Honda VTX 1800R и съехал с дорогу.
Водителя доставили в больницу.
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