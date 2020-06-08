Мотоциклист бросился в погоню за пьяным водителем, но поплатился жизнью. Как произошла трагедия в Пярнумаа

Это была первая групповая поездка в этом сезоне. Рягастик с друзьями приехали на сааремааском пароме и направились домой. За несколько километров до Лихула часть мотоциклистов повернули в сторону своих домов. Рягастик помахал друзьям и поехал дальше прямо. Возле автозаправочной станции Olerex он остановился и увидел, как синий Subaru промчался через островки безопасности и газоны и заехал на заправку. Парковка оказалась для водителя маленькой и он протаранил здание заправки, столб с камерой видеонаблюдения и два припаркованных автомобиля Audi.

За рулем Subaru находился 32-летний Микк Таррасте. Какое-то время он посидел в машине, после чего решил покинуть место аварии. Он поехал в сторону Пярну. Его автомобиль вилял по дороге и обочинам, оставляя глубокие следы. За ним последовал Рягастик на мотоцикле и еще один автомобиль. Вскоре из преследователей остался только Рягастик. Во время погони он написал своим друзьям в общий чат, что преследует алководителя.

Таррасте основательно вылетел на своем Subaru с дороги как минимум один один раз, примерно в двух километрах от заправки. Бампер автомобиля так и остался лежать нам на поле. Тем не менее, Таррасте сумел вырулить обратно на дорогу и направиться в сторону расположенной в нескольких стах метрах Тууди теэ. Скорее всего, он ехал к себе на дачу, которая находится в деревне Тууди.

”Ты его поймал?” — спросили друзья Рягастика.

”Нет”, — ответил он.

Примерно через полкилометра Таррасте снова вылетел в кювет и остановился. Не известно, в какой момент его настиг Рягастик, но известно, что Таррасте открыл по нему огонь. Рягастик скончался на месте.

В это время с другой стороны по Тууди теэ приближался автомобиль ”Жигули”. В нем ехали мужчина и женщина с тремя внуками. Таррасте открыл огонь и по ним, в результате чего 61-летняя женщина от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи, трехлетний и пятилетний ребенок в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, а 58-летний мужчина получил более легкие повреждения. Девятилетий ребенок, также находившиеся в машине, не пострадал.