Мошенники выпытали у пожилой жительницы Таллинна более 90 000 евро
2 декабря Пыхьяская префектура полиции начала уголовное делопроизводство по статье о мошенничестве по случаю, в котором пострадала 68-летняя женщина.
2 декабря Пыхьяская префектура полиции начала уголовное делопроизводство по статье о мошенничестве по случаю, в котором пострадала 68-летняя женщина.
Женщина нашла в сети Facebook рекламу, в которой речь шла о возможностях инвестирования, и оставила свои контакты. После этого с ней связался говорящий по-русски мужчина и предложил ей возможность заработать путем торговли биткойнами при посредничестве маклера.
Женщина предоставила доступ к своему компьютеру при помощи программы AnyDesk, открыла кошелек криптовалюты и при помощи человека, чья личность не установлена, делала переводы якобы на счета посреднических фирм, занимающихся криптовалютой.
Под различными предлогами женщину в течение нескольких недель убеждали все больше переводить денег и подталкивали брать займы в размере десятков тысяч евро. Всего мошенники выманили и пострадавшей 90 563 евро.
Веб-констебль Андеро Сепп напоминает, что торгуя виртуальными деньгами даже при посредничестве реально действующих фирм никто не может гарантировать прибыль, в этом же случае ни о какой прибыли вообще не могло идти речи, так это мошенническая схема.
"Мошенники обещают большой доход для приманки. Успешное инвестирование предполагает наличие определенных знаний. Нельзя в таких случаях доверять неизвестным. Прошу вас быть осторожными и перед тем, как принять решения, касающиеся больших сумм, обязательно обсудите это с близкими или попросите финансовой консультации в своем банке", — говорит полицейский.
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