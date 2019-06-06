Мошенники выманили у пенсионерки 1400 евро "инвестиций"

„Молодые люди должны поговорить со своими пожилыми родственниками о возможных схемах мошенничества и имеющихся рисках, хотя среди жертв такого мошенничества есть также люди молодого и среднего возраста", — сказал полицейский.

Окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Мари Луук пояснила, что в их практике встречались случаи, когда после того, как были сделаны первые переводы, мошенники перезванивали жертве и либо предлагали еще более выгодный процент, либо предлагали вернуть деньги, но для этого надо было снова заплатить. В итоге жертва лишалась всех переведенных денег.

"Также были случаи, когда мошенники предлагают зарегистрироваться на торговых платформах в интернете, но для этого они желали получить дистанционных доступ к компьютеру. Жертву просили инсталлировать в свой компьютер программу, при помощи которой мошенники получают доступ к банковскому счету жертвы и могут таким образом делать переводы без ведома жертвы, — рассказала Мари Луук. — Также были случаи когда, получив доступ к личным данным жертвы, на имя жертвы брался заем, а деньги переводились на счета, которые контролируются мошенниками".

Окружной прокурор подчеркивает, что ко всем поступающим по телефону предложениям инвестировать надо относиться критично.

"Самый простой совет — спросите у себя, понимаете ли вы до конца, как работает эта система. Если вы не понимаете, что на самом деле происходит с вашими деньгами и кто за этим стоит, не инвестируйте, — говорит Мари Луук. — Обязательно посмотрите информацию об этих фирмах в интернете. Любая информация о том, что это может быть мошенничество, должна действовать отрезвляюще".

Луук добавила, что у кибер-преступности нет границ и часто за такими предложениями стоят находящиеся заграницей криминальные группировки, которые заманивают с свои сети как жителей Эстонии, так и других государств.

"Но если вы стали жертвой таких мошенников, следует быстро сообщить об этом полиции", — сказала окружной прокурор.

Для выяснений всех обстоятельств последнего происшествия было начато уголовное делопроизводство о компьютерном мошенничестве. Производство ведет Йыхвиское отделение полиции, ведением производства руководит Вируская окружная прокуратура.

Подобный случай произошел в Кохтла-Ярве 23 апреля, когда местному жителю сначала предложили инвестировать 6100 евро, затем мошенники попросили у мужчины копии его документов и данные банковской карты. И итоге с его счета пропало 15 850 евро.