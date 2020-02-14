Мошенники воспользовались скорым началом подачи налоговых деклараций

Обычно такое письмо озаглавлено "Taotlege oma maksutagastust veebis", что в переводе означает "Ходатайствуйте о возвращении налогов в интернете", передает rus.err.

Как отметили в ведомстве, это мошенническое письмо с гиперссылкой, ведущей якобы на сайт банка SEB, где пользователя просят войти в интернет-банк и ввести свои пароли.

И департамент, и банк SEB обращают внимание на то, что ни в коем случае нельзя заходить по ссылке, приведенной в подобном письме.

Напомним, что официально подача деклараций о доходах в интернет-среде Налогово-таможенного департамента начнется в субботу, 15 февраля.