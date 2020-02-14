Мошенники воспользовались скорым началом подачи налоговых деклараций
Так, отдел кибербезопасности Департамента государственной инфосистемы предупреждает о мошеннических электронных письмах, распространяющихся от имени банка SEB.
Так, отдел кибербезопасности Департамента государственной инфосистемы предупреждает о мошеннических электронных письмах, распространяющихся от имени банка SEB.
Обычно такое письмо озаглавлено "Taotlege oma maksutagastust veebis", что в переводе означает "Ходатайствуйте о возвращении налогов в интернете", передает rus.err.
Как отметили в ведомстве, это мошенническое письмо с гиперссылкой, ведущей якобы на сайт банка SEB, где пользователя просят войти в интернет-банк и ввести свои пароли.
И департамент, и банк SEB обращают внимание на то, что ни в коем случае нельзя заходить по ссылке, приведенной в подобном письме.
Напомним, что официально подача деклараций о доходах в интернет-среде Налогово-таможенного департамента начнется в субботу, 15 февраля.
Актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Молодая девушка умерла через пару дней после свадьбы
Убийство беременной в Новосибирске: что стало известно
6 веских причин отказаться от душевой кабины