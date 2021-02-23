Мошенники вновь пытаются нажиться на пожилых людях: ходят по квартирам и заставляют купить вещи по завышенной цене

"Под предлогом уплаты за эти, по сути, ненужные пожилой женщине вещи, незнакомка взяла банковскую карту и ПИН-коды от карты пенсионерки и сняла со счета 300 евро. Когда эта женщина вернулась в квартиру пожилой женщины, соседи вызвали полицию. Прибывшие полицейские задержали 31-летнюю гражданку Латвии в качестве подозреваемой", — сказал ведущий следователь Хаапсалуского отделения полиции Валло Пальмитс.

Пальмитс добавил, что такие "торговцы" хотят создать видимость честной сделки купли-продажи, но вещи, предлагаемые ими, не стоят запрашиваемых за них сумм.

"Сообщения о мошенниках, предлагающие пожилым людям по завышенной цене одежду, кастрюли, ножи и другую кухонную утварь, поступали и из Таллинна, и из Нарвы. Просим предупредить своих пожилых родственников, знакомых и соседей о таких торговцах. Как правило они очень назойливы, но быстро уходят, когда человек начинает звонить в полицию. В данном случае выражаем благодарность небезразличным соседям, которые не оставили пожилого человека одного в беде", — сказал Пальмитс.

Ведущий следователь подчеркнул, что в квартиру незнакомка попала через незапертую дверь, поэтому следует еще раз обратить внимание на то, чтобы входная дверь была закрыта на замок даже днем, когда хозяева дома.

"Перед сном следует проверить, заперты ли входная дверь и окна помещений на первом этаже. Многие кражи из жилых помещений происходят, когда воры попадают в дом или квартиру через незапертую на замок дверь," — добавил Пальмитс.

Полиция напоминает:

· Никогда не передавайте незнакомцам свои банковские карты, ИД-карты, прочие удостоверяющие личность документы.

· Храните конверт с ПИН-кодами карты всегда отдельно.

· Никогда не храните ПИН-коды вместе с картой в кошельке или не пишите ПИН-код на карточке.

· Если полученный вместе с картой ПИН-код слишком сложный для запоминания, поменяйте его на удобную вам комбинацию, но не используйте очевидные комбинации (1234, 0000, 2580).

· Если пропала ваша банковская карта, свяжитесь с банком и заблокируйте ее.

· Если пропала ваша ИД-карта, сообщите об этом в полицию. Действия сертификатов ИД-карты можно приостановить круглосуточно по номеру 677 3377.