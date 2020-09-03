Мошенники совсем обнаглели: на неделе с помощью хитроумных комбинаций выманили у людей тысячи евро

Как сообщила 1 сентября полиция, накануне 60-летнему таллиннцу позвонили якобы из банка. Звонивший сказал, что система безопасности банка под угрозой и для активации дополнительной защиты пострадавшему нужно произвести несколько операций с Mobiil-ID, что мужчина и сделал. После телефонного звонка выяснилось, что со счета пострадавшего было забронировано 6490 евро. Обстоятельства случившегося выясняются.

2 сентября полиции сообщили, что проживающей в Пыхья-Таллинне 30-летней женщине также позвонил лжеработник банка и поинтересовался, делала ли женщина перечисление в интернет-магазин. Та ответила, что не делала. Звонивший человек сообщил, что в дальнейшем такие переводы производится якобы не будут, нужно на счет поставить дополнительную защиту, а для этого требуется совершить несколько действий с использованием Smart-ID, что женщина и сделала.

В ходе разговора у пострадавшей возникло подозрение, что она беседует не с сотрудником банка. Позже обнаружилось, что со счета женщины совершен перевод в сумме 3100 евро и забронировано 900 евро. Забронированную сумму банку удалось отозвать.