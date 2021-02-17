17.02.2021, 21:52

Мошенники снова рассылают фишинговые письма: просят зайти в свой интернет-банк, используя Smart-ID или Mobiil-ID


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Мошенники снова рассылают фишинговые письма: просят зайти в свой интернет-банк, используя Smart-ID или Mobiil-ID
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На этой неделе многим пришло фишинговое письмо со ссылкой на сайт sebwwwee.com , через которой якобы можно зайти в свой интернет-банк, пишет веб-констебль Яна Фролова, ссылаясь на Центральную криминальную полицию. В э-банк просят зайти, используя Smart-ID или Mobiil-ID.

"Это поддельная страница, через которую мошенники пытаются получить ваши данные для аутентификации в интернет-банке. Получив данные, мошенники могут использовать их, чтобы зайти в настоящий банк и перевести с вашего счета деньги", — подчеркивает веб-констебль.

Визуально созданный мошенниками сайт похож на настоящую страницу банка, но внимательный человек сразу увидит ошибки и то, что ссылка на сайт неверная.

Фишинговые сообщения присылаются как по э-почте, так и могут прийти на телефон посредством SMS. "Не открывайте незнакомые ссылки или присланные в приложении документы, будьте внимательны и перепроверьте адрес э-почты, с которого пришло письмо, и адрес сайта", — напоминает веб-констебль.

Если вам пришло такое письмо, полезные советы можно найти здесь.

Сообщите полиции, если вы стали жертвой кибер-преступления, здесь.

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