Мошенники развернули деятельность в приложении для знакомств Tinder: женщина потеряла 700 евро

33-летняя женщина познакомилась в Tinder с мужчиной, который после общения с ней в течение нескольких недель предложил свои услуги как профессинального инвестиционного консультанта.

Мужчина продолжил пострадавшей возможность торговать криптовалютой, но в действительности всё оказалось по-другому.

Женщина перевела со своего банковского счета на торговую платформу 700 евро, но снять денежные средства уже не может. Более того, с нее требуют под различными предлогами всё новых переводов.

Как советует эстонская полиция в своем в Twitter, надежнее будет поинтересоваться возможностями инвестирования, к примеру, в своем банке.