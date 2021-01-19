Мошенники развернули деятельность в приложении для знакомств Tinder: женщина потеряла 700 евро(7)
Как сообщает столичная полиция, в понедельник в Эстонии было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества: мужчина, представившись в приложении для знакомств Tinder как инвестиционный консультант, обманул женщину на крупную сумму.
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