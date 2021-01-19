19.01.2021, 16:10

Мошенники развернули деятельность в приложении для знакомств Tinder: женщина потеряла 700 евро

 (7)
EST 1
Eurod
EurodFoto: Madis Veltman

Как сообщает столичная полиция, в понедельник в Эстонии было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества: мужчина, представившись в приложении для знакомств Tinder как инвестиционный консультант, обманул женщину на крупную сумму.

33-летняя женщина познакомилась в Tinder с мужчиной, который после общения с ней в течение нескольких недель предложил свои услуги как профессинального инвестиционного консультанта.

Мужчина продолжил пострадавшей возможность торговать криптовалютой, но в действительности всё оказалось по-другому.

Женщина перевела со своего банковского счета на торговую платформу 700 евро, но снять денежные средства уже не может. Более того, с нее требуют под различными предлогами всё новых переводов.

Как советует эстонская полиция в своем в Twitter, надежнее будет поинтересоваться возможностями инвестирования, к примеру, в своем банке.

Читайте также: