Мошенники рассылают письма от имени банка SEB. Как не попасться на их удочку?

Платеж нельзя отчислить. Это просто проверка для обеспечения вашей безопасности."
Пострадавший пошел по ссылке и ввел код PIN-1 и затем PIN-2, позже обнаружил, что с его счета был сделан перевод в сумме 1500 евро на счет неизвестного предприятия.
"Пожалуйста, всегда обращайте внимание, с какого адреса пришло вам письмо. Никогда не вводите PIN-2 для совершения переводов и сделок, которые вы сами не инициировали. Помните, PIN-1 — это вы сами, PIN-2 — это ваша подпись. Вы же не подписали бы неизвестный вам документ? Так же нельзя, не убедившись в правильности сделки, и вводить PIN-2", — предупреждает веб-констебль Яна Фролова.
И второе. Всегда обращайте внимание на адрес, с которого пришло письмо! Данный адрес — sebestonia[.]com — не является официальным адресом электронной почты банка SEB!
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