Мошенники рассылают письма от имени банка SEB. Как не попасться на их удочку?

30 декабря полиции сообщили, что 62-летнему жителю Таллинна с адреса info@sebestonia.com пришло электронное письмо следующего содержания:

"Добрый день! Ваша сделка аннулирована и возвращена. Для ходатайства о возвращении нажмите сюда и следуйте инструкциям.

Показываем виртуальную сделку. Пожалуйста, подтвердите ее.

Платеж нельзя отчислить. Это просто проверка для обеспечения вашей безопасности."

Пострадавший пошел по ссылке и ввел код PIN-1 и затем PIN-2, позже обнаружил, что с его счета был сделан перевод в сумме 1500 евро на счет неизвестного предприятия.

"Пожалуйста, всегда обращайте внимание, с какого адреса пришло вам письмо. Никогда не вводите PIN-2 для совершения переводов и сделок, которые вы сами не инициировали. Помните, PIN-1 — это вы сами, PIN-2 — это ваша подпись. Вы же не подписали бы неизвестный вам документ? Так же нельзя, не убедившись в правильности сделки, и вводить PIN-2", — предупреждает веб-констебль Яна Фролова.

И второе. Всегда обращайте внимание на адрес, с которого пришло письмо! Данный адрес — sebestonia[.]com — не является официальным адресом электронной почты банка SEB!

Скриншот фальшивого письма - ниже.

Скриншот