Мошенники рассылают от имени Swedbank письма с вирусом. Ни в коем случае не открывайте приложение к ним!

Стоит знать, что это мошенничество, а письма отправляет не Swedbank.

К письму прикреплен файл с расширением .ace. Подобный файлы похожи на .zip или .rar. Так как файлы .exe система электронной почты автоматически блокирует, то вирус, по все видимости, внутри файла .ace.

Обычно внутри файла находится программа, которая закрывает доступ к определенным файлам на вашем компьютере, а мошенники требуют деньги, чтобы их разблокировать.