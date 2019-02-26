Мошенники распространяют в интернете письма от имени Swedbank

В этих письмах клиентов направляют на веб-страницу, которая крадёт их банковские данные. Просим всех соблюдать крайнюю осмотрительность и не кликать на подозрительные ссылки. Кроме того, ни в коем случае нельзя вводить данные своих карточек и пароли, сообщает Swedbank на своей страничке в Facebook.

Важно всегда проверять, действительно ли полученное Вами письмо было отправлено с адреса э-почты, принадлежащего Swedbank. Для эстонских клиентов это всегда адрес, оканчивающийся на @swedbank.ee.

Если адрес отличается от вышеуказанного, то письмо было отправлено не Swedbank! При посещении страницы банка Swedbank, работающей для жителей Эстонии, следует также обязательно удостовериться в том, что адрес, указанный в адресной строке веб-браузера, — это адрес www.swedbank.ee.