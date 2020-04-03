Мошенники продолжают выманивать деньги с помощью старых схем

По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, опасность стать жертвой интернет-преступления никуда не исчезла.

В марте полиция получила несколько сообщений о попытках мошенничества под предлогом коронавируса, например, o подозрительных интернет-магазинах, продающих средства личной защиты и дезинфицирующие средства, тесты на коронаворус и прочий товар, который сейчас труднодоступен.

"Люди должны очень настороженно относиться ко всем таким предложениям", — сказал Урмет Тамбре.

Как известно полиции, жертв мошенничества, когда кто-то предлагает по интернету или телефону платное тестирование, особенные маски против коронавируса, дезинфекцию дома, не было.

„ Наши жители не позволяют себя обмануть по схемам, каким-то образом связанным с коронавирусом, а старые схемы, например, инвестиционные мошенничества, к сожалению, все еще работают, и люди теряют крупные суммы", — рассказал Тамбре.

В прошлом месяце было несколько случаев, когда с заинтересованными в инвестировании людьми связывались некие "фирмы", просили установить на компьютер нового клиента программу AnyDesk, которая дает чужому человеку доступ к компьютеру, и делали денежные переводы.

Например, 30 марта в полицию обратился 27-летний житель Ласнамяэ, который зарегистрировался 10 марта на торговой платформе, установил на компьютер AnyDesk и начал, как он понимал, торги критовалютой. Свои деньги забрать ему не удалось, ущерб составляет более 8500 евро.